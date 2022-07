Lecce, minacce al presidente: trovate due teste di maiale vicino casa e studio legale

Risveglio shock in città per il rinvenimento di due teste di maiale indirizzate al presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, avvocato e professore universitario

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risveglio shock in città per il rinvenimento di due teste di maiale indirizzate al presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, avvocato e professore universitario. Le inquietanti scoperte - riporta l'edizione on line del Corriere del Mezzogiorno - sono state effettuate nelle scorse ore da polizia e carabinieri, nei pressi dello studio legale e dell’abitazione del presidente del club salentino. Gli investigatori - si apprende - hanno avviato la indagini per capire se il movente del gesto possa essere legato all’attività professionale di Sticchi Damiani oppure al suo ruolo di presidente della società calcistica, neo promossa in serie A.