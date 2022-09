Lecce-Monza, le formazioni ufficiali: Mota Carvalho preferito a Petagna

A caccia dei primi tre punti. Lecce e Monza inseguono ancora la prima vittoria in stagione

A caccia dei primi tre punti. Lecce e Monza inseguono ancora la prima vittoria in stagione, i brianzoli sono ancora a quota 0 punti, e si daranno battaglia questo pomeriggio al "Via del Mare". Marco Baroni schiera in attacco il tridente formato da Di Francesco, Ceesay e Banda mentre a centrocampo con Bistrovic e Hjulmand c'è Helgason e non Askildsen. In porta confermassimo Falcone mentre in difesa spazio a Baschirotto e Pongracic al centro mentre sugli esterni ci sono Gendrey e Pezzella. Risponde Giovanni Stroppa con il terzetto difensivo formato da Marlon, Pablo Marì e Izzo in difesa davanti a Di Gregorio. In cabina di regia gioca Rovella supportato da Sensi e Pessina con Birindelli e Carlos Augusto sulle fasce. In attacco invece il tandem formato da Caprari e Mota Carvalho.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Di Francesco, Ceesay, Banda.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Mota Carvalho.