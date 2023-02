Lecce-Roma, le formazioni ufficiali: Mourinho non cambia nulla. Baroni sceglie Colombo

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Roma, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Roma, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Baroni sceglie la via della continuità: a centrocampo, accanto a Hjulmand, spazio a Blin e Gonzalez. In attacco Colombo preferito a Ceesay, Strefezza e Di Francesco a Banda per completare il tridente. In difesa davanti a Falcone la linea a quattro composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo.