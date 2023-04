Lecce-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Zanoli titolare come braccetto di destra

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Sampdoria, match valevole per la trentesima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Sampdoria, match valevole per la trentesima giornata di Serie A. Marco Baroni preferisce ancora Ceesay a Colombo al centro dell'attacco, reparto in cui rilancia Strefezza insieme a Di Francesco. In difesa Gallo la spunta su Pezzella, mentre in mediana c'è Oudin e non Maleh insieme a Blin e Hjulmand. In casa Samp, invece, Dejan Stankovic torna alla linea di difesa a tre, avendo recuperato Gunter per la panchina, con Zanoli-Nuytinck-Amione. Davanti Djuricic e Gabbiadini a supporto di Lammers.