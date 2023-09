TuttoNapoli.net

Nel secondo anticipo della quinta giornata di campionato il Lecce batte uno a zero il Genoa e alimenta i propri sogni per questo super inizio di campionato. Gara equilibrata che viene sbloccata solamente nel finale grazie ad un goal del neo entrato Oudin. Con questa vittoria in attesa delle partite delle altre il Lecce sale al secondo posto in classifica.