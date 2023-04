Lecce-Udinese, le formazioni ufficiali: forfait dell'ultim'ora per Sottil

TuttoNapoli.net

Lecce-Udinese apre la 32^ giornata di Serie A. Al Via del Mare il fischio d'inizio della gara è previsto per le 18:30.

Baroni cambia solo in attacco rispetto alla partita contro il Milan: a destra torna Strefezza al posto di Di Francesco, che viene dirottato a sinistra con Banda in panchina, mentre al centro viene riproposto Colombo, che non era stato a disposizione contro i rossoneri. Panchina per Ceesay.

Sottil avrebbe preferito schierare lo stesso undici vittorioso contro la Cremonese, ma deve fare i conti con i forfait di Beto e Success, tutti e due neanche in panchina. Emergenza totale dunque in attacco con il titolare di oggi che sarà Nestorovski, alla prima dall'inizio in questo campionato. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Allenatore: Baroni.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

Allenatore: Sottil.