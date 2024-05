Lecce-Udinese, le formazioni ufficiali: Krstovic unica punta. C'è Success con Lucca

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Via del Mare tra Lecce e Udinese, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Via del Mare tra Lecce e Udinese, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A e fondamentale per i friulani in chiave salvezza. I salentini hanno infatti raggiunto la salvezza da sabato, grazie alla sconfitta del Cagliari a San Siro contro il Milan.

Lecce (4-4-1-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Rafia; Krstovic. A disposizione: Brancolini, Samooja, Borbei, Oudin, Venuti, Gonzalez, Berisha, Esposito, Burnete, Pierotti, Touba, Samek. Allenatore: Luca Gotti.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. A disposizione: Mosca, Padelli, Festy, Zarraga, Davis, Ferreira, Tikvic, Brenner, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pereyra, Pejicic. Allenatore: Fabio Cannavaro.

Arbitro: MASSA

Assistenti: IMPERIALE – PRETI

IV Uomo: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA