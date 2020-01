Lecce-Udinese, poco spettacolo e zero gol: dopo 45' ancora a reti bianche

Termina senza reti, e con poche emozioni, il primo tempo del posticipo delle 18 tra Lecce e Udinese, sfida in corso al Via del Mare tra le due concorrenti per la salvezza di Liverani e Gotti. Giallorossi decisamente più pericolosi nella prima mezz'ora, mentre nell'ultimo terzo di frazione è cresciuta l'Udinese, specie con le giocate dei centrocampisti.

Inizio di gara a ritmi piuttosto blandi, con le squadre che preferiscono aspettare l'avversario piuttosto che alzare la linea di pressing: ne viene fuori un approccio di partita piuttosto brutto che Bababar prova ad accendere, senza riuscirci, con una rovesciata da centro area che termina di almeno tre metri a lato. Al 20esimo ancora Lecce, fortissimamente Lecce: ci prova ancora Babacar, con un destro da 35 metri che si stampa sulla traversa. Non è finita, Mancosu raccoglie e col sinistro calcia a girare sul secondo palo, stavolta è Musso a superarsi. Gli ospiti faticano a mettere insieme una reazione apprezzabile, così tocca alle azioni individuali: ci prova Fofana con un bell'inserimento palla al piede, ma l'uscita di Gabriel ferma tutto. L'ultima emozione della prima frazione è ancora di marca bianconera: Mandragora ci prova con la specialità della casa, il sinistro dalla grande distanza, ancora attento il portiere brasiliano.