Lega Pro, Ghirelli: "Biglietti a 1 euro per far rinnamorare i tifosi dello stadio"

Nel corso di 'Radio Goal', il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Lo stesso problema di Napoli-Juventus si è avuto per Modena-Reggiana, anche in quel caso la vendita dei biglietti è ripresa dopo la sospensione. Napoli-Juve è ormai una sfida epica del calcio italiano, la problematica degli stadi dovrebbe essere valutata prima. Veniamo da una stagione lunghissima con gli stadi chiusi e il desiderio di riportare i tifosi allo stadio è tanto. Speriamo che con l’aiuto della fidelity card si possano risolvere tutti i problemi. Non sarà facile riportare tutto il pubblico allo stadio come una volta, perché ci sono una serie di elementi che incidono. Le abitudini dei tifosi dopo la pandemia sono cambiate e la paura pesa ancora, bisogna completare per intero le vaccinazioni. Dobbiamo mettere in campo delle iniziative per far rinnamorare i tifosi dello stadio. All’inizio si potrebbe addirittura portare il costo del biglietto al prezzo simbolico di un euro, vogliamo che il calcio torni normale così da avere di nuovo tutto il Paese felice.

Problematiche con i tifosi ospiti? C’è un controllo anche per quanto riguarda i social, se ad esempio ci sono delle minacce. Bisogna abbassare i toni, poi sul campo si va sugli spalti anche facendo sfottò, in questo i napoletani sono eccezionali con la loro ironia. Di certo non abbiamo bisogno di violenza e quindi dobbiamo essere vigili per abbatterla”.