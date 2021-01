Lega Serie A, lite furiosa Barone-Agnelli: il dg Fiorentina escluso dai consiglieri

Il Corriere Fiorentino, svela un clamoroso retroscena avvenuto nella giornata di giovedì scorso. Durante le elezioni in Lega Calcio, in cui Paolo Dal Pino è stato riconfermato presidente, Luigi De Siervo amministratore delegato e Scaroni, Percassi, Setti, Giulini consiglieri, sarebbe sorta una lite furibonda tra il dg della Fiorentina Joe Barone e il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Barone era stato inserito nella lista dei candidati per ottenere la poltrona dei consiglieri. Una volta escluso per sorteggio, si è scagliato contro Agnelli e tra i due sono volate parole forti. Gli altri presidenti sono intervenuti per sedare l'alterco, prossimo a degenerare. Barone ha provato a votarsi comunque fino a quando, polemicamente, si è ritirato.