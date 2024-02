Liverani non rischia l’esonero e resta alla guida della Salernitana: la conferma del Dg

La panchina di Fabio Liverani non è in discussione.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La panchina di Fabio Liverani non è in discussione. A dirlo, nel corso di una intervista concessa ai microfoni di 'Radio Serie A', il direttore generale della Salernitana Walter Sabatini: “Non è in bilico. La sua è una panchina salda. Abbiamo scelto Liverani per le sue capacità, per quello che sta mostrando già in allenamento e in campo.

Penso anche alla partita persa dolorosamente con il Monza ma nella quale abbiamo visto che c’è un allenatore in panchina che ha lanciato messaggi positivi, responsabilizzazione della squadra. Adesso gli serve anche un pizzico di fortuna perché contano i risultati e non le chiacchiere. Succederà, ne sono sicuro".