Lo juventino Zuliani insiste: "Il Napoli gioca sotto indagine, ha vinto scudetto con plusvalenza Osi"

TuttoNapoli.net

Nel suo editoriale per Tuttojuve, il giornalista di fede bianconera Claudio Zuliani ha commentato la qualificazione della Juventus al prossimo Mondiale per Club a discapito del Napoli: "La Juventus si qualifica al mondiale per club senza nessuna fatica, guardando allatelevisione la sconfitta del Napoli e assistendo alle solite futili polemiche e future considerazioni su come il Napoli possa fare ricorso. Giustizia, momentaneamente, è fatta e poi vedremo cosa accadrà.

Di sicuro, come sempre, la Juve i punti per il mondiale se li è conquistati sul campo e non ha potuto difenderli in questa edizione della Champions League. Cosa che viene sempre concessa agli avversari che fuori dal campo non subiscono mai lo stesso trattamento bianconero. È il caso proprio del Napoli che gioca sotto indagine della procura con l’accusa di falso in bilancio. In attesa di un cenno di vita della procura federale che non ci ha più fatto sapere niente sulla plusvalenza Osi grazie alla qualegli azzurri hanno vinto uno scudetto. News del giorno portano a Milano dove la procura indaga Gazidis e Furlani (gli aventi firma) e il Milan per il passaggio della società dal fondo Elliot a Red Bird. Cosa rischiano i rossoneri? Ammende, punti di penalità, esclusione dalle coppe. La FIGC e l’Uefa attendono le carteprima di agire ma intanto il danno è fatto.

La Juventus esclusa dalle coppe ha perso soldi, tanti, possibilità di operare sul mercato, giocatori e dirigenti. Il Milan ha giocato la Coppa al suo posto e portato a casa soldi fondamentali che avrebbe potuto incassare la Juve perché se li era guadagnati sul campo. Sembra sempre di rivivere farsopoli: si condanna la Juve e poi arrivano le altrequando è troppo tardi".