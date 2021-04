Lo Spezia di Italiano non muore mai: vince 3-2 rimontando il Crotone al 93'

Partita spettacolare tra Spezia e Crotone che vede trionfare in extremis i liguri. Primo tempo dominato dai calabresi e sbloccato solo nelle ultime battute dall’ex Torino Djidji, bravo a segnare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa i ragazzi di Italiano pareggiano al primo vero tiro in porta. Verde finta, supera Luperto e poi scarica un destro preciso sotto la traversa. Il contro sorpasso porta la firma di Simy che raccoglie l’assist di Zanellato e calcia di prima intenzione battendo Provedel. Quasi allo scadere Maggiore pareggia i conti per lo Spezia, prima della rete da tre punti realizzata da Erlic al 93’.