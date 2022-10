Lo Spezia dura un tempo, la Salernitana vince nella ripresa: decisivo un gioiello di Mazzocchi

Un tempo per parte, con una differenza, non banale: il gol.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Un tempo per parte, con una differenza, non banale: il gol. Allo Spezia il primo tempo, alla Salernitana il secondo, deciso da una splendida rete di Pasquale Mazzocchi. I granata vincono 1-0 dopo una battaglia durata cento minuti, con occasioni da una parte e dall'altra, che regala alla squadra di Nicola tre punti. Tanto da recriminare in casa Spezia, all'ennesimo ko in trasferta di questo inizio campionato, nonostante una buona prestazione. A mancare è il gol, che fa la differenza.