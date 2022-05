Lo Spezia passa a Udine e resta in A! Liguri salvi prima dell'ultima col Napoli

Lo Spezia vince in rimonta 3-2 alla Dacia Arena di Udine e conquista la salvezza matematica.

Lo Spezia vince in rimonta 3-2 alla Dacia Arena di Udine e conquista la salvezza matematica. L'Udinese passa in vantaggio con Molina al 26'. I liguri ribaltano la gara nel finale di prima frazione, grazie ai gol di Verde al 34' e di Gyasi 48', entrambi su assist di Salva Ferrer. Ad inizio ripresa gli ospiti segnano il 3-1 con Maggiore: cross forte sul primo palo di Verde per l'inserimento del capitano spezzino che in tap-in supera Silvestri. Dopo aver sbagliato un rigore nel recupero con Manaj, lo Spezia subisce nel finale il secondo gol dei bianconeri: punizione di Deulofeu in area a pescare Marì che supera Provedel. Cambia il punteggio ma non l'esito finale che vede gli spezzini trovare la vittoria e l'aritmetica salvezza prima dell'ultima sfida contro il Napoli.