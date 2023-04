Lo Spezia rimonta, Samp sempre più spacciata: a Marassi finisce pari il derby salvezza

A Marassi finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia.

A Marassi finisce 1-1 il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. A Genova a cambiare il trend del match, a disunire la Sampdoria, è stato il lancio di fumogeni che ha costretto Maresca pochi istanti dopo l'inizio della ripresa a sospendere la partita per sette minuti causa mancanza di visibilità. Le ragione della protesta sono arcinote, la protesta è quantomeno giustificata perché lo spettro del fallimento è concreto. Ma a pagarne le conseguenze sono stati i calciatori blucerchiati perché il gol del pareggio dello Spezia, quello del definitivo 1-1, è arrivato nei minuti successivi alla ripresa della contesa. Quando i giocatori della Sampdoria erano ancora psicologicamente scossi per quello che avevano visto.

Un punto a testa questa sera a Marassi nel derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Un pareggio utile soprattutto per i ragazzi di Semplici che tornano a +1 sull'Hellas Verona terzultimo: il minimo storico, ma sempre meglio dello scenario che s'era tratteggiato al duplice fischio con la Sampdoria che al termine di un primo tempo ben giocato era rientrato nello spogliatoio in vantaggio. Il pari è invece inutile per i blucerchiati, sempre più ultimi e sempre più spacciati.

A rompere l'equilibrio al 23esimo è stato Amione, una frustata di testa su un corner calciato da Augello che ha piegato le mani di Zoet. Il pareggio, arrivato all'ora di gioco, è figlio di un altro colpo di testa, questa volta di Daniele Verde. Entrato alla mezz'ora al posto dell'infortunato Maldini, il 10 dello Spezia ha ristabilito l'equilibrio sfruttando marcature inesistenti sul cross di Bastoni.