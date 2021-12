Lo Spezia valuta l'esonero: Empoli e Napoli decisive per Thiago Motta

Thiago Motta ha due partite di Serie A e una di Coppa Italia per convincere i Platek, proprietari dello Spezia, a confermarlo anche dopo la sosta di Natale. Il tecnico dei bianconeri dovrà far bene contro il Lecce domani sera e poi in campionato vincere contro l'Empoli in casa e cercare di fare punti a Napoli. Solo dopo queste tre sfide, il club deciderà se confermarlo o ingaggiare e pagare un altro allenatore. A riportarlo è La Repubblica - Genova.