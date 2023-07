Lotito blinda Immobile: "Zero proposte e comunque non è in vendita"

Claudio Lotito fa chiarezza. Il patron della Lazio parla di Ciro Immobile e del presunto interesse per l'attaccante biancoceleste

Claudio Lotito fa chiarezza. Il patron della Lazio parla di Ciro Immobile e del presunto interesse per l'attaccante biancoceleste in arrivo dall'Arabia Saudita. Il numero uno della formazione capitolina, che come ha già dichiarato in passato considera la punta come un figlio, e non è per niente intenzionato a cederlo sul mercato anche se pare non sia arrivata alcuna richiesta. In esclusiva per i colleghi del Corriere dello Sport, Lotito ha voluto chiarire un aspetto fondamentale: "La Lazio non ha messo in vendita Immobile e non ha ricevuto alcuna proposta".