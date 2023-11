Lotito categorico: "Insigne alla Lazio? Nulla di vero, è una stupidaggine!"

Claudio Lotito, patron della Lazio, allontana l'ipotesi Lorenzo Insigne per la squadra di Sarri

Claudio Lotito, patron della Lazio, allontana l'ipotesi Lorenzo Insigne per la squadra di Sarri. Intervistato da Tag24, il numero uno biancoceleste spiega com’è la situazione sul giocatore ex Napoli che da qualche settimana viene accostato al club laziale: “Lorenzo Insigne che viene da noi? Non c’è niente di vero, che io sappia…se devo essere sincero a me non risulta, che le devo dire, questo è”, risponde subito il patron laziale che, incalzato sull’argomento.

E ancora: “Guardi, a me non hanno detto nulla riguardo a questa cosa, a me sembra una mezza stupidaggine, se non qualcosa di più. Faccia una cosa, parli con il direttore sportivo (Fabiani ndr), non so se nelle loro previsioni abbiano pensato a qualcosa, al momento non sono al corrente di questi fatti. Sarri che vuole Insigne? Le ripeto, a me non risulta, mi sembra una stupidaggine…“.