Lotito mette pressione alla Lazio: "Non sono ammessi altri passi falsi"

Claudio Lotito ha fissato il traguardo. "L'obiettivo ora è il secondo posto, non è ammesso un altro passo falso". Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il presidente della Lazio si è presentato a Formello dopo il ko contro l'Inter a San Siro per spronare la squadra in vista della gara contro l'Udinese.

In palestra il patron biancoceleste ha parlato alla squadra: "Avete visto la Primavera e la Women con mio figlio? - riporta sempre il quotidiano - Adesso ritroviamo subito il nostro spirito".