Lotito può sorridere: ecco quanto incassa la Lazio con gli ottavi Champions

Claudio Lotito può sorridere: la qualificazione agli ottavi di Champions League alla Lazio frutta 60 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Claudio Lotito può sorridere: la qualificazione agli ottavi di Champions League alla Lazio frutta 60 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport: “Ecco quei 60 milioni di negativo (senza contare gli ingaggi e l’Iva), Lotito li ha recuperati dal girone di Champions e almeno di questo dovrà rendere merito a Sarri e ai suoi giocatori: 59 milioni di ricavi (58,9 per la precisione).

15,64 milioni derivano dalla partecipazione al girone e altri 15,9 dal ranking storico della Lazio in Europa negli ultimi dieci anni (14 quote da 1,137 mln come diciottesima classificata tra le 32 partecipanti alla Champions). Infine 9,3 sotto forma di bonus legati ai risultati nel girone (3 vittorie e 1 pareggio) e ulteriori 9,6 per la qualificazione agli ottavi. Il totale dunque è già arrivato a sfiorare i 60 milioni senza sapere quanto la Lazio, in tre partite interne, abbia riscosso al botteghino dell’Olimpico".