Lotito spegne il sogno Berardi: "Vogliono 30mln per un 30enne dall'ingaggio alto"

Uno dei principali obiettivo per l'attacco della Lazio è Domenico Berardi. Lo conferma anche Claudio Lotito, che però tira il freno per i costi dell'operazione: "Io vorrei prenderlo, ma il Sassuolo spara oltre 30 milioni - le parole del presidente riportate da Il Messaggero - per uno che ha quasi 30 anni e pretende un ingaggio alto. Io devo pensare innanzitutto a non smantellare la squadra".

Il patron biancoceleste ha poi confermato anche il rinnovo di Pedro, prossimo alla firma fino al 2024, e annuncia che il prossimo a prolungare potrebbe essere Luis Alberto: "Ho rinnovato il contratto di Pedro, poi ci sarà Luis Alberto e pian piano i rinforzi giusti per ampliare l’organico per la Champions”.