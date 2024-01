Lotito sulla squalifica Curva per Lazio-Napoli: "Faremo ricorso, nessun ululato a Lukaku"

Lo dice Claudio Lotito a proposito della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo alla Lazio, a margine della celebrazione dei 124 anni del club

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "La squalifica di Curva Nord e Distinti dopo il derby con la Roma? Faremo ricorso. Io gli ululati a Lukaku non li ho uditi e non lo dico perché sono di parte. Tutto si può dire tranne che la Lazio sia razzista e antisemita. Nel nostro consiglio di amministrazione c'è il presidente della Fondazione Shoah". Lo dice Claudio Lotito, presidente biancoceleste, a proposito della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo alla Lazio, a margine della celebrazione dei 124 anni del club in Campidoglio.

"Chiedo sia fatta una riflessione: nel rapporto c'è scritto che il 90% di 16.000 spettatori, dato erroneo perché i presenti nei settori nord erano 19.400, hanno fatto ululati contro Lukaku. Avete sentito quasi 20.000 persone ululare? Se fosse vero mi chiedo: perché non è stato fatto un appello come quando hanno puntato il laser a Dybala?", si domanda Lotito, per poi aggiungere: "Nella vita bisogna saper perdere". Il patron biancoceleste ha poi cambiato argomento: "Cairo ha detto che il calcio è stato l'unico settore non aiutato dalla politica dopo il Covid? E' la verità, il cinema ha avuto circa un miliardo e 200 milioni a fondo perduto, invece il calcio, anzi lo sport non ha avuto nulla", continua Lotito. "L'unica norma che è stata fatta, e per la quale mi sono battuto, è stata quella che ha previsto la possibilità di pagare in cinque anni il sospeso, che era stato peraltro previsto dalla norma quando Gualtieri era Ministro dell'Economia". (ANSA).