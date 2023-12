Lucca non sbaglia alla prima occasione: Udinese avanti 1-0 sul Sassuolo al 45'

L'Udinese chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della sfida valida per il sedicesimo turno di Serie A contro il Sassuolo.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

L'Udinese chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della sfida valida per il sedicesimo turno di Serie A contro il Sassuolo. A decidere l'incontro, almeno finora, è un gol di Lucca al 36'.

Bisogna aspettare una ventina di minuti per vedere il primo tiro in porta in quel di Udine. Lo squillo arriva dai piedi di Pinamonti, che al 22' la mette giù e calcia col destro senza però impensierire Silvestri. Ancora Sassuolo pericoloso al 30' e al 32', rispettivamente con un tiro centrale di Laurienté e un tentativo alto dello stesso Pinamonti. Ma, alla prima vera occasione, l'Udinese riesce a sbloccare il risultato: è il 36' e Payero avvia l'azione facendo correre a sinistra Pereyra, il capitano bianconero finta rientrando sul destro e disegna un cross perfetto per la deviazione aerea di Lucca che vale l'1-0. Il risultato con cui le due squadre vanno negli spogliatoi per l'intervallo.