Luci spente a San Siro, Milan e Inter stanche: il derby di coppa finisce 0-0

Finisce 0-0 il derby MIlan-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia.

Finisce 0-0 uno scialbo derby MIlan-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia. Nel primo tempo meglio il Milan che ha avuto più occasioni, ma che ha perso il capitano Romagnoli per infortunio. Inter in partita e più nel vivo della gara nel finale di prima frazione. Nella ripresa la partita resta di gran lunga bloccata e per le due squadre si fa sentire la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati. Si deciderà tutto nella gara di ritorno tra più di un mese, con il Milan che potrebbe qualificarsi anche con un pareggio con gol.