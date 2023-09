Lukaku a Ciampino, aperta inchiesta su auto distrutte: tifosi rischiano 5 anni di carcere

Così scrive Calcio&Finanza in merito agli incidenti avvenuti nel giorno dello sbarco a Ciampino di Romelu Lukaku, arrivato a Roma lo scorso 29 agosto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lukaku a Ciampino: aperta un'inchiesta sulle auto distrutte dai tifosi. Così scrive Calcio&Finanza in merito agli incidenti avvenuti nel giorno dello sbarco a Ciampino di Romelu Lukaku, arrivato a Roma lo scorso 29 agosto.

"Rischia di diventare un pomeriggio amaro per i tifosi vandali che si sono arrampicati sulle automobili parcheggiate per vedere il nuovo acquisto giallorosso. La Procura di Velletri ha aperto un’inchiesta per individuare i responsabili dei vandalismi sulle macchine distrutte nel parcheggio dell’aeroporto. Il reato è danneggiamento avvenuto in una manifestazione aperta al pubblico. Qualora i responsabili degli atti di vandalismo fossero individuati, rischiano una condanna fino a 5 anni di reclusione.