Lukaku al Chelsea fa scoppiare il caso all'Inter: Marotta furioso con Suning

Marotta è molto arrabbiato con la proprietà dell'Inter che a 20 giorni dall'inizio del campionato gli sta smontando il giocattolo costruito per lo scudetto vinto l'anno scorso. Se da una parte è vero che 120 milioni non si rifiutano mai ma un manager della sua esperienza sa perfettamente che ogni possibile sostituto da domani costerà il 20% in più. E dopo un'estate come questa non è folle immaginare che ci possa essere anche un ripensamento sul futuro da parte dell'aziendalista Marotta. Da sempre sa interpretare ogni tipo di scricchiolio e nessuno potrebbe stupirsi se, una volta passato questo ennesimo ciclone, anche lui decidesse di fare le valigie. A riportarlo è La Verità.