Lukaku devastante, il belga fa 300 e trascina l'Inter: Lazio ko

A San Siro l'Inter batte 3-1 la Lazio nel posticipo della ventiduesima giornata di campionato. Al 20' una bella azione in velocità sull'asse Eriksen-Lukaku permette a Lautaro di ritrovarsi a tu per tu dinanzi a Reina con Hoedt che nel tentativo di fermare l'argentino lo travolge, permettendo così al belga di sbloccare il match dal dischetto. Al 45', una carambola favorisce lo stesso Lukaku che firma la doppietta, decisivo un rimpallo che favorisce la rete del belga aldilà della linea biancoceleste: il Var però considera il tocco di Lazzari come giocata e quindi il gol viene assegnato. 300 reti in carriera per l'attaccante nerazzurro. Nella ripresa Hakimi si divora il 3-0, poi la Lazio torna in partita a mezz'ora dalla fine: punizione di Milinkovic e deviazione decisiva di Escalante, che beffa Handanovic. I biancocelesti premono ma una ripartenza devastante di Lukaku travolge Parolo e serve a Lautaro su un piatto d'argento la rete del 3-1.