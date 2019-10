Lukaku e Martinez regalano i tre punti a Conte: l'Inter si riporta +5 sul Napoli

Partita ricca di emozioni quella tra Sassuolo e Inter. Primo tempo con I neroazzurri subito avanti al 2’ con Lautaro Martinez che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, realizza con un bel diagonale. Al 16’ arriva la risposta del Sassuolo con Berardi che sigla il gol del momentaneo pareggio. Sassuolo che lascia poi il pallino del gioco in mano all’Inter di Conte che ne approfitta prima con Lukaku, che al 38’ porta i neroazzurri in vantaggio e poi, al 45’ grazie ad un rigore il centravanti dell'Inter firma il gol del 1-3. La seconda frazione non è stata da meno. Succede tutto negli ultimi venti minuti. Al 71’ Lautaro Martinez sembrava avesse messo fine alla partita con il gol del 4-1, siglato ancora su un rigore. La squadra di Conte dopo il gol esce dal campo e il Sassuolo prima con il gol di Djuricic al 74’ e poi con un bellissimo gol di Boga all’81’ riapre la partita. Ultimi 10 minuti di sofferenza totale per la squadra di Conte che però alla fine riesce a portare tre punti a casa.