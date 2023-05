Lukaku la sblocca e frena la rimonta del Sassuolo: l'Inter vince 4-2 a San Siro

A San Siro l'Inter batte 4-2 il Sassuolo nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A San Siro l'Inter batte 4-2 il Sassuolo nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A. Buon primo tempo del Sassuolo San Siro, ma l'Inter è avanti 1-0 grazie alla rete nel finale di Lukaku. L'approccio del Sassuolo mette in difficoltà i padroni di casa, che in alcuni elementi faticano a trovare le giuste misure. A dettare i tempi di gioco continua a essere la squadra di Dionisi: al ventesimo Henrique fallisce un rigore in movimento. Senza altre grandissime occasioni, i neroverdi proseguono nel tessere la propria tela, che prevede diversi elementi nell'area di rigore nerazzurra. Nel finale del primo tempo, segnali di vita dei padroni di casa: Dimarco offre a Correa, che manda leggermente alta di testa. È il momento più divertente della gara: innescato, Berardi offre un cioccolatino a Frattesi, che trova pronto Handanovic. Quando le reti sembrano destinate a rimanere bianche, ecco Lukaku: il belga riceve da D'Ambrosio, si libera di Ruan e scarica alle spalle di Consigli.

Ad Inizio ripresa l'Inter dilaga nel giro di 3'. Serata da incubo per Ruan Tressoldi. Dopo la marcatura fin troppo blanda su Lukaku in occasione del primo gol, il difensore del Sassuolo firma anche il 2-0 dell'Inter. Tiro-cross di Bellanova, sul primo palo il brasiliano anticipa tutti ma in maniera decisamente maldestra: nulla da fare per Consigli, raddoppio dell'Inter. Il difensore neroverde è ancora sfortunato protagonista negativo sul 3-0 di Lautaro Martinez, l'argentino riceve al limite dell'area si gira e tenta la conclusione deviata in rete. Il Sassuolo accorcia le distanze con Matheus Henrique, bravo di testa a insaccare su cross morbido di Berardi dal centrodestra. Dopo la rete la squadra di Dionisi ci crede e al 77' Frattesi firma il 3-2: affondo di Rogerio a sinistra, Asllani perde l'inserimento del centrocampista ex Roma, che di testa batte Handanovic. All'89' la chiude ancora Romelu Lukaku. Il belga, autore del primo gol dell'Inter sul Sassuolo, firma anche il 4-2 che chiude un finale di secondo tempo molto complicato per i padroni di casa. Assist di Brozovic, sinistro a incrociare di Big Rom, che festeggia il compleanno con una doppietta.