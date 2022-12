Lukaku sulla via del recupero, Gazzetta: "Sempre più minuti, per fare il pieno contro il Napoli"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku, che si sta preparando minuziosamente per essere al top alla ripresa del campionato. L'attaccante non gioca dall'inizio con la maglia dell'Inter in gare ufficiali da 110 giorni e, per proseguire il suo programma per arrivare al meglio alla sfida del 4 gennaio contro il Napoli, nel fine settimana potrebbe rimanere ad Appiano Gentile e non seguire la squadra a Siviglia (impegnata sabato in un'amichevole contro il Betis).