Lukic salva il Torino nel finale: finisce 1-1 contro l'Empoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol di Lukic su una carambola permette al Torino di pareggiare 1-1 contro l'Empoli che era passato in vantaggio con una bella rovesciata di Destro. Nel primo tempo gara divertente con tante emozioni come un rosso prima dato e poi tolto a Sanabria grazie al Var e due reti annullate per il Torino, una a Miranchuk che era stata inizialmente convalidata e una di Sanabria fermato subito per fuorigioco. Nella ripresa le due reti per il pareggio finale.