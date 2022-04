Lutto in casa Mazzarri: deceduta la madre dell'ex allenatore azzurro

Grave lutto per il tecnico del Cagliari ed ex allenatore azzurro Walter Mazzarri, che ha perso in queste ore la madre.

Grave lutto per il tecnico del Cagliari ed ex allenatore azzurro Walter Mazzarri, che ha perso in queste ore la madre. Tutto il club, attraverso un comunicato, ha voluto stringersi intorno al proprio allenatore: "Tommaso Giulini e tutto il Cagliari Calcio si stringono con affetto attorno a Walter Mazzarri e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma Edda. In questo momento di profondo dolore ti siamo vicini, Mister". A mister Mazzarri, alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze della redazione di Tuttonapoli.net.