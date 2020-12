Maltempo a Udine, sfida con l'Atalanta posticipata di 30': c'è il rischio rinvio

Il calcio di inizio del match delle 15 tra Udinese e Atalanta è stato posticipato di trenta minuti. Toloi e De Paul, i due capitani, sono scesi in campo con La Penna per capire le condizioni del terreno di gioco: al momento la palla fa fatica a rimbalzare, dunque si attenderà, poi ci sarà un altro sopralluogo. C'è il rischio rinvio, ma non sarà facile trovare una data per il recupero visto il calendario intasato dei nerazzurri. Secondo sopralluogo terminato alla Dacia Arena, al momento il direttore di gara La Penna vuole aspettare fino alle 15.45. A breve capiremo se si giocherà la sfida tra Udinese e Atalanta.