Mancini, Europei a rischio per la bandiera laziale col topo

Mancini rischia gli Europei per la bandiera laziale col topo. Lo scrive l’edizione odierna di Libero, che analizza i possibili risvolti dell’esultanza del difensore dopo il derby vinto con la Lazio: “Mancini, ora, rischia grosso: come giocatore di interesse azzurro, vede sicuramente diminuire le possibilità di essere convocato per l’Europeo visto che Spalletti ha più volte sottolineato che per far parte della spedizione servono valori tecnici ma anche morali, in un giocatore che indossa la maglia azzurra.

È in arrivo una sanzione federale: Mancini potrà essere multato (quasi certo) o squalificato (probabile), in quest’ultimo caso anche da subito se l’arbitro ha scritto tutto nel referto del derby. E non vediamo come non possa averlo fatto" si legge sul quotidiano.