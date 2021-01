Mandzukic fu messo fuori rosa da Sarri: "Preferisco non parlarne. Io e la Juve siamo amici"

"Preferisco non parlare di Maurizio Sarri". A dirlo è Mario Mandzukic, nuovo centravanti del Milan quest'oggi presentato alla stampa. Messo fuori rosa alla Juventus con l'arrivo di Maurizio Sarri, il centravanti croato s'è così espresso sulla sua ex squadra: "Quando avremo la Juve come avversaria saremo rivali in campo, ma fuori siamo amici. Spero che i tifosi del Milan possano rientrare presto allo stadio. Ho sempre avuto uno splendido rapporto con i tifosi della Juve, li rispetterò per sempre, ma accade sempre così quando si cambia squadra. Su Sarri preferisco non parlarne".