Manita Inter allo Stirpe! Il Frosinone crolla nella ripresa

Come contro il Sassuolo una settimana fa, l'Inter è ancora arbitro della lotta salvezza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come contro il Sassuolo una settimana fa, l'Inter è ancora arbitro della lotta salvezza. Questa volta, in direzione decisamente opposta: i nerazzurri espugnano lo stadio Benito Stirpe, superando con il risultato di 5-0 il Frosinone, la cui classifica rimane complicata.

Gli uomini di Eusebio Di Francesco, che giocano una buona partita finché ce n'è una, rischiano infatti il sorpasso dall'Udinese e l'aggancio proprio dei neroverdi al termine della giornata. Troppa Inter, però, per i padroni di casa: dopo aver sbloccato la gara con Davide Frattesi nel primo tempo, i nerazzurri dilagano nella ripresa. Arrivano così l'assist dell'ex Sassuolo per Marko Arnautovic, ma soprattuto il primo gol italiano di Tajon Buchanan e il ritorno di Lautaro Martinez, che non segnava dal 28 febbraio e firma la rete numero 100 nell'incredibile stagione dei ragazzi di Simone Inzaghi. Che non si fermano qui, perché il pokerissimo di Marcus Thuram porta la squadra vincitrice del campionato a quota 101 reti stagionali: con questo risultato, peraltro, per i campioni d'Italia resta viva la possibilità di battere il record di 97 punti, massimo storico della Beneamata in Serie A nel 2007 con Mancini in panchina.