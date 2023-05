Manita Milan alla Samp: tripletta per Giroud, gol storico di Quagliarella su assist di Zanoli

Nell'anticipo della 36ª di Serie A il Milan batte 5-1 a San Siro la Sampdoria.

Nell'anticipo della 36ª di Serie A il Milan batte 5-1 a San Siro la Sampdoria. Al 9' Leao semina Zanoli ogni volta che vuole e in apertura di match, dopo una bella giocata di Brahim Diaz, ha battuto Ravaglia in un a tu per tu fin troppo facile. Al 20' la Sampdoria trova la forza di pareggiare con un gol storico di Fabio Quagliarella su assist di Zanoli: il capitano segna per la prima volta in stagione riuscendo così ad andare a segno per la sua 18esima stagione consecutiva in Serie A. Olivier Giroud, tre minuti dopo, riporta subito il Milan avanti con un colpo di testa vincente.

Prima della mezz'ora sempre il centravanti francese, dal dischetto, realizza il 3-1, un rigore sacrosanto per fallo di Gunter su Leao. Nella ripresa il Milan chiude i giochi al 63': passaggio perfetto di Tonali per Brahim Diaz che da due passi non può sbagliare: la Sampdoria è sotto 4-1. Al 68' la squadra di Stefano Pioli chiude i contri con il quinto gol: terza rete in partita di Giroud che sul cross di Leao mette fuori gioco Nuytinck e spedisce il pallone in rete. E' la prima tripletta in Serie A per il centravanti francese.