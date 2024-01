Manolas verso il ritorno in Italia: non c'è solo la Salernitana

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, ora su Manolas si è inserito anche il Sassuolo.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo scorso 16 gennaio lo Sharjah FC ha annunciato la risoluzione del contratto di Kostas Manolas, difensore greco con un lungo passato con la maglia della Roma e con quella del Napoli. Dopo l'avventura in Arabia Saudita il futuro del centrale potrebbe essere nuovamente in Italia, con la Salernitana che nelle scorse ore si è mossa in questo senso.

Negli ultimi giorni c'è stato un contatto diretto tra il difensore greco e Walter Sabatini, ma la proposta arrivata da quello che è stato il suo direttore sportivo ai tempi della Roma non ha sortito (almeno per il momento) i risultati sperati, col giocatore che non è apparso convinto dell'offerta.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, ora su Manolas si è inserito anche il Sassuolo. Il club neroverde cerca un rinforzo difensivo per la seconda parte di stagione ed i dirigenti stanno facendo un pensiero proprio in questo senso.