Manovra stipendi, Dybala inguaia la Juve: "Ci chiesero di rinunciare a 4 mesi ma avevamo un accordo"

SportItalia ha raccolto la deposizione di Paulo Dybala per quanto riguarda il caso stipendi Juventus nel mirino dei pubblico ministero.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

SportItalia ha raccolto la deposizione di Paulo Dybala per quanto riguarda il caso stipendi Juventus nel mirino dei pubblico ministero. "La proposta era quella di non percepire i quattro mesi di stipendio (non ricordo di preciso quali mesi). Noi non eravamo d’accordo perché non volevamo rinunciare a così tanti mesi. L’accordo è stato che di quei quattro mesi ne percepivamo tre nella stagione successiva ed uno lo lasciavamo come solidarietà. Quando ci hanno chiesto di rinunciare a quattro mesi, siamo rimasti stupiti e molti di noi hanno detto no. Noi per quell’anno rinunciavamo a quattro stipendi. Tre ce li pagavano con certezza, senza condizioni l’anno successivo ed uno lo lasciavamo in solidarietà. Questo è l’accordo finale.