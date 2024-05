Marotta tranquillizza: "Inter società solida, sfido chiunque a controllare i nostri conti"

Beppe Marotta, ad dell'Inter, ha parlato delle questione societarie e finanziarie che hanno investito il presidente Steven Zhang recentemente

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, nel pre-partita con la Lazio ha parlato delle questione societarie e finanziarie che hanno investito il presidente Steven Zhang negli ultimi giorni.

Cosa si sente di dire dopo il comunicato di Zhang?

"Società Inter è molto solida. I tifosi possono star tranquilli. Zhang ci dà sicurezza, malgrado quello che dice la gente che ci vuole male. Noi siamo società virtuosa e sfido chiunque a controllare i nostri conti. Sono fiducioso si possa andare avanti con Zhang".

Che valore ha questo scudetto?

"Vincere è sempre bello, in questo modo lo è ancora di più perché è coinciso con la seconda stella. Un'emozione nuova, teniamocela dentro il più possibile".

Cosa cambierà a livello di mercato?

"Dovremo essere bravi noi a creare un mercato creativo come competenza e fantasia, puntando anche sui giovani. In questi due anni abbiamo avuto un saldo positivo, tenendo sempre competitiva la squadra pur avendo cambiato tanti giocatori".

Sarà il prossimo ministro dello sport?

"Siamo campioni d'Italia, giusto sfoggiare quanto vinto".

Puntate sempre ad alzare l'asticella?

Via ai festeggiamenti?

"Tra oggi e domani daremo via ai festeggiamenti, facendoci scivolare via le critiche che vengono dalle cattive persone".