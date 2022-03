Marotta vago sulla Superlega: "Inter? Ora non voglio dare una risposta precisa"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'assenza dell'Inter nella nuova Superlega e le dichiarazioni di Agnelli? C'è stato un dibattito forte quest'estate, l'Inter ha fatto dichiarazioni ben precise". Ha parlato così Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sky, nei minuti precedenti il fischio d'inizio del match contro la Salernitana. L'ad nerazzurro ha risposto in merito alle ultime novità arrivate da Londra sulla possibile nuova formula della Superlega (con Agnelli ancora protagonista): "Ci sarà tempo per riprendere questa discussione - continua Marotta - ma ora siamo molto concentrati sul nostro obiettivo sportivo e nel lavorare per rendere l'Inter una società sostenibile nonostante la contrazione nel mercato dovuta al Covid. Vogliamo riprenderci al cospetto della pandemia che ha creato problemi a tutte le società".

Agnelli ha detto che sono rimasti 11 club su 12 vincolati al contratto della Superlega. E' l'Inter la dodicesima squadra? Così parla Marotta: "Non voglio dare una risposta precisa, sono temi delicati da affrontare nel luogo giusto e nel momento giusto".