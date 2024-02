Mbappé lascia il PSG e l'ha già comunicato al presidente! Osimhen tra i candidati a sostituirlo

Ancora, si apprende, i termini dell'uscita dovranno essere concordati ma già nelle prossime settimane è attesa una comunicazione ufficiale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Kylian Mbappe è uno dei grandi temi del mercato da qui all'estate, quando scadrà il contratto che lo lega attualmente al Paris Saint-Germain fino al 30 giugno 2024. In Inghilterra sono sicuri di quale sarà il destino dell'attaccante simbolo della nazionale francese: secondo il rinomato quotidiano online britannico The Athletic, infatti, Mbappé avrebbe già comunicato al PSG che a fine stagione lascerà la società al termine del vincolo.

Ancora, si apprende, i termini dell'uscita dovranno essere concordati ma già nelle prossime settimane è attesa una comunicazione ufficiale da parte delle varie parti coinvolte. Secondo il quotidiano, già da gennaio la futura offerta del Real Madrid è nota a Mbappe, che si sarebbe rapidamente convinto di andare salvo poi tornare indietro sui suoi passi su suggerimento di alcuni membri influenti del suo entourage.

Mbappe ha giocato 30 partite con il PSG in tutte le competizioni in questa stagione, segnando 31 gol ed è già oggi il calciatore più pagato tra quelli che giocano in Europa. Se dovesse accettare la proposta da capogiro del Real Madrid, rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione. Intanto il PSG avà bisogno di un sostituto e tra i candidati c'è anche Victor Osimhen.