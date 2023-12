McKennie polemico: "Da voi mentalità chiusa. Mi criticano perché mangio pasta pomodoro e pollo"

Weston McKennie, calciatore della Juventus, è stato oggi tra gli ospiti del podcast 19F

© foto di www.imagephotoagency.it

Weston McKennie, calciatore della Juventus, è stato oggi tra gli ospiti del podcast 19F. Podcast, in compagnia del collega bianconero Moise Kean. Queste le sue parole sugli allenamenti con la Juve: "Un’ora e mezzo, circa, non so. Tutti pensano: i giocatori si allenano solo quelle ore. Ma inizi alle 10:30 e poi torni a casa alle 15. Arrivi magari un’ora e mezza prima, fai forza, fai fisioterapia. Magari si inizia alle 10:30, poi alle 11 c’è il video, prima fai fisioterapia, fai forza. Si fa il riscaldamento in palestra, 30 minuti, 45 minuti, poi esci sul campo, un’ora, un’ora e mezzo".

Sull'italiano: "Ne ho imparato tanto! Da quanto sono in Italia? Tre anni e mezzo. Se ho sofferto lo shock culturale? Sì, mi piace qui l’Italia. In Italia la mentalità è chiusa, è tradizione. Va bene, però devi essere più aperto mentalmente con gli altri. Un esempio? Io mangio pasta con pomodoro, pesto con pollo e tutti qui in Italia: che schifo! Ma non l’hanno mai provato.