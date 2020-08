Mediaset - Pirlo vuole De Paul alla Juve: incontro con l'agente dell'argentino

Dopo Fiorentina e Milan, anche la Juventus è tornata alla carica per Rodrigo de Paul. L'agente del fantasista argentino, Augustin Jimenez, ha avuto dei nuovi contatti con la dirigenza della Juventus, illustrando la posizione del proprio assistito all'Udinese. Difficile che de Paul possa rimanere in Friuli per un'altra stagione, ma la richiesta dei Pozzo si aggira sui 30-35 milioni di euro. Cifra che la società bianconera proverà ad abbassare. Lo riporta Sportmediaset.