Meglio il Torino, ma con l'Udinese finisce senza reti il primo tempo

Poche emozioni nel primo tempo della sfida fra Torino e Udinese, unica gara delle ore 15 in programma durante questa domenica di Serie A.

Nessuna palla gol clamorosa, dinanzi a un'Udinese ben messa in campo e pronta a ripartire in contropiede, fino agli ultimi dieci minuti prima dell'intervallo, quando Karamoh ha prima impegnato Silvestri su invito in profondità di Miranchuk e poi si è ripetuto con una rovesciata su cross in area di Ola Aina, sempre respinta dal portiere bianconero. Niente da fare nonostante il pressing finale del Toro, all'Olimpico Grande Torino il risultato è ancora fermo sullo 0-0.