Meglio l’Atalanta ma il match con l’Inter non si sblocca: è 0-0 all’intervallo

Si è chiuso sullo 0-0 il primo tempo del Monday Night tra Inter e Atalanta. Partita particolarmente intensa e con ritmi altissimi quella fra le due squadre, anche se con poche nitide occasioni da gol. L’Inter ha una colossale occasione al 25’ con Lukaku lanciato in campo aperto, ma Djimsiti è bravo a non perdere il contatto e a rimontare. Meglio però i nerazzurri bergamaschi che si sono resi pericolosi in più occasioni con Djimsiti e Zapata, ma il punteggio non si sblocca: 0-0 a San Siro.