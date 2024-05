Meglio l'Empoli, ma la Lazio segna nel recupero: all'Olimpico 1-0 al 45'

1-0 per i padroni di casa al rientro negli spogliatoi: a segnare il gol che rompe l'equilibrio, nei minuti di recupero, è Patric su calcio d'angolo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Lazio manca la fantasia di Luis Alberto, per aprire le maglie dell'Empoli, ma basta un episodio a cambiare la storia del primo tempo della partita dell'Olimpico. 1-0 per i padroni di casa al rientro negli spogliatoi: a segnare il gol che rompe l'equilibrio, nei minuti di recupero, è Patric su calcio d'angolo. Risultato beffato per la squadra di Davide Nicola che, a dispetto di un'impostazione prettamente difensiva, aveva costruito le migliori occasioni da rete.

Tante imprecisioni nel giro palla dei biancocelesti di Igor Tudor, che oggi celebrano i cinquant'anni dal primo scudetto della Lazio e per ora non hanno esattamente il furore agonistico della squadra di Maestrelli. Il risultato, però, li premia.