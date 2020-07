Messaggero - Roma oggi in Procura FIGC: nuovo esposto del Napoli per il protocollo Covid

Oggi la Roma è attesa in Procura Federale per la vicenda legata al deferimento-lampo per non aver rispettato il protocollo Covid-19 riguardante il distanziamento sociale al San Paolo, in occasione della partita contro il Napoli. Il club capitolino - nelle persone dell'AD Fienga, del vicepresidente Baldissoni, del medico sociale Manara e del team manager Gombar - ha chiesto di essere ascoltato.

PROVVEDIMENTO ESTESO? - A riportarlo è il Messaggero, che riferisce come il rischio che possano estendersi i provvedimenti a tutti e quattro i dirigenti giallorossi è alto dopo l'ulteriore esposto che il Napoli ha redatto e inviato alla Procura per conto del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.