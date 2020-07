Mihajlovic furioso contro Sky: "Sembrate Inter tv, questo non è giornalismo!"

l tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato nervosamente ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo, attaccando proprio l'emittente satellitare per i commenti post Inter-Bologna: "Domenica abbiamo vinto con l'Inter e ho visto quella trasmissione dove si tolgono le giacche con quello piccolino che conduce, il marito di quella Benedetta Parodi (Fabio Caressa ndr) e c'era anche Bergomi e altri. Ho sentito mezzora di quella trasmissione, non si è mai detta una parola sul Bologna, è una vergogna, sembra che lavorate su Inter Channel, nessuno ha parlato del Bologna né ha fatto i complimenti per la vittoria e per quello che ha fatto, questo non è giornalismo, non mi interessa rispondere a niente, vi saluto".